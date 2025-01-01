문서화섹션
IsDLLsAllowed

DLL 사용 권한에 대한 정보 가져오기.

bool  IsDLLsAllowed() const 

값 반환

DLL 사용이 허용되면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

DLL 사용 권한TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_DLLS_ALLOWED 속성).