IsDLLsAllowed

Gets the information about permission of DLL usage.

bool  IsDLLsAllowed() const

Return Value

true - DLL usage is allowed, otherwise - false.

Note

Permission of DLL usage is defined by TerminalInfoInteger() function (TERMINAL_DLLS_ALLOWED property).