IsDLLsAllowed

Ottiene le informazioni sul permesso di utilizzo DLL.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Valore di ritorno

true, se è consentito l'utilizzo DLL, altrimenti false.

Nota

Per ottenere informazioni su permessi di utilizzo DLL utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_DLLS_ALLOWED).