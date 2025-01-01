Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed Retourne l'autorisation d'utiliser des DLL. bool IsDLLsAllowed() const Valeur de retour vrai si l'utilisation des DLL est autorisée, faux sinon. Note Pour récupérer l'autorisation d'utiliser les DLL, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_DLLS_ALLOWED). IsConnected IsTradeAllowed