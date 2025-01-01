DocumentationSections
IsDLLsAllowed

Retourne l'autorisation d'utiliser des DLL.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Valeur de retour

vrai si l'utilisation des DLL est autorisée, faux sinon.

Note

Pour récupérer l'autorisation d'utiliser les DLL, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_DLLS_ALLOWED).