MQL5 プログラム環境の対応するプロパティの値を返します。プロパティは文字列型でなければなりません。

string  TerminalInfoString(
  int  property_id      // プロパティ識別子
  );

パラメータ

property_id

[in] プロパティの識別子。多分 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 列挙のいずれかです。

戻り値

string 型の値

注意事項

プロパティ値の取得には TerminalInfoString() 関数が使用されます。