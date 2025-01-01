문서화섹션
InfoString

함수는 mql5 프로그램 환경의 해당 속성 값을 반환. 속성은 문자열 유형이어야 합니다.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // 속성 ID
   );

매개변수

property_id

[in] 속성 식별자. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 열거 값 중 하나일 수 있습니다.

값 반환

문자열 유형 값.

참고

속성 값은 TerminalInfoString() 함수에 의해 정의됩니다.