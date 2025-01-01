MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoInfoString
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoString
함수는 mql5 프로그램 환경의 해당 속성 값을 반환. 속성은 문자열 유형이어야 합니다.
string TerminalInfoString(
매개변수
property_id
[in] 속성 식별자. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
값 반환
문자열 유형 값.
참고
속성 값은 TerminalInfoString() 함수에 의해 정의됩니다.