MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCTerminalInfoInfoInteger 

InfoInteger

Returns the value of a corresponding integer property of the mql5 program environment.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identifier of a property
   );

Parameters

property_id

[in] Identifier of a property. It can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Return Value

Value of int type.

Note

The property value is defined by TerminalInfoInteger() function.