문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoInfoInteger 

InfoInteger

mql5 프로그램 환경의 해당 정수 속성 값을 반환.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // 속성 식별자
   );

매개변수

property_id

[in] 속성 식별자. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER열거의 값 중 하나일 수 있습니다.

값 반환

int 유형 값.

참고

속성 값은 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다.