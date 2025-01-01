DocumentazioneSezioni
InfoInteger

Restituisce il valore di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma di MQL5.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identificatore della proprietà
   );

Parametri

property_id

[in] Identificatore della proprietà. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valore di ritorno

Valore di tipo int.

Nota

Per ottenere il valore della proprietà utilizza la funzione TerminalInfoInteger().