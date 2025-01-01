- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoInteger
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement du programme MQL5.
int TerminalInfoInteger(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant d'une propriété. Peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Valeur de retour
La valeur de type int.
Note
Ppur récupérer la valeur de la propriété, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée.