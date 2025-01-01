- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
DiskSpace
Ottiene le informazioni sullo spazio libero su disco, disponibile per il terminale/agente client (in Mb).
int MDiskSpace() const
Valore di ritorno
Spazio libero su disco (in MB), disponibile per il terminale/agente client (per i file, salvati nella cartella MQL5\File).
Nota
Per ottenere lo spazio libero utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_DISK_SPACE).