DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTerminalInfoDiskSpace 

DiskSpace

Ottiene le informazioni sullo spazio libero su disco, disponibile per il terminale/agente client (in Mb).

int  MDiskSpace() const 

Valore di ritorno

Spazio libero su disco (in MB), disponibile per il terminale/agente client (per i file, salvati nella cartella MQL5\File).

Nota

Per ottenere lo spazio libero utilizza la funzione TerminalInfoInteger() (proprietà TERMINAL_DISK_SPACE).