DiskSpace
터미널/에이전트의 MQL5\Files 폴더에 사용할 수 있는 사용 가능 디스크 공간에 대한 정보 가져오기(MB 단위).
int MDiskSpace() const
값 반환
사용 가능 디스크 공간.
참고
사용 가능 디스크 공간은 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_DISK_SPACE 속성).