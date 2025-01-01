문서화섹션
DiskSpace

터미널/에이전트의 MQL5\Files 폴더에 사용할 수 있는 사용 가능 디스크 공간에 대한 정보 가져오기(MB 단위).

int  MDiskSpace() const 

값 반환

사용 가능 디스크 공간.

참고

사용 가능 디스크 공간은 TerminalInfoInteger() 함수에 의해 정의됩니다(TERMINAL_DISK_SPACE 속성).