DiskSpace
クライアント端末/エージェントによって使用可能なディスクの空き領域についての情報を取得します。（MB 単位）。
int MDiskSpace() const
戻り値
クライアント端末/エージェント（MQL5\Files フォルダに保存されたファイル）に使用可能なディスクの空き領域
注意事項
ディスクの空き領域の取得には TerminalInfoInteger() 関数（TERMINAL_DISK_SPACE プロパティ）が使用されます。