MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoDiskSpace 

DiskSpace

获取有关提供给终端/代理的自由硬盘空间的信息 (以兆字节为单位)。

int  MDiskSpace() const 

返回值

提供给终端/代理的自由硬盘空间的信息 (以兆字节为单位)。

注释

为获取自由硬盘空间, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_DISK_SPACE 属性)。