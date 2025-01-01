DiskSpace

Retourne la quantité d'espace disque disponible pour le terminal ou l'agent (en Mo).

int MDiskSpace() const

Valeur de retour

Quantité d'espace disque disponible (en Mo), disponible pour le terminal client ou l'agent (pour les fichiers sauvegardés dans le répertoire MQL5\Files).

Note

Pour récupérer l'espace disque disponible, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_DISK_SPACE).