- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
GetData
Zaman-serisinin elemanını indis kullanarak alır.
|
datetime GetData(
Parametreler
index
[in] İstenen elemanın indisi.
Dönüş değeri
Zaman-serisi elemanı veya 0.
GetData
Belirtilen başlangıç konumuna ve istenilen veri miktarına göre zaman-serisinden veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_pos
[in] Zaman-serisinin başlangıç konumu.
count
[in] İhtiyaç duyulan eleman sayısı.
buffer
[in] Hedef veri dizisinin referansı.
Dönüş değeri
Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.
GetData
Belirtilen başlangıç zamanına ve istenilen veri miktarına göre zaman-serisinden veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_time
[in] Başlangıç zamanı.
count
[in] İhtiyaç duyulan eleman sayısı.
buffer
[in] Hedef veri dizisinin referansı.
Dönüş değeri
Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.
GetData
Belirtilen başlangıç ve bitiş zamanlarına göre zaman-serisinden veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_time
[in] Başlangıç zamanı.
stop_time
[in] Bitiş zamanı.
buffer
[in] Hedef veri dizisinin referansı
Dönüş değeri
Başarılıysa >=0, hata durumunda -1 değerlerine dönüş yapar.