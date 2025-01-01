- Type
LinesEndStyle (Set yöntemi)
Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değerini alır.
|
ENUM_LINE_END LinesEndStyle()
Dönüş Değeri
Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değeri.
LinesEndStyle (Get yöntemi)
Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değerini ayarlar.
|
void LinesEndStyle(
Parametreler
end_style
[in] Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değeri.