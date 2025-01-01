DokümantasyonBölümler
LinesEndStyle (Set yöntemi)

Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değerini alır.

ENUM_LINE_END  LinesEndStyle()

Dönüş Değeri

Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değeri.

LinesEndStyle (Get yöntemi)

Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değerini ayarlar.

void  LinesEndStyle(
   ENUM_LINE_END  end_style      // bayrak değeri
   )

Parametreler

end_style

[in]  Eğri çizimi için çizgiler kullanırken çizgi sonu stilini belirten bayrağın değeri.