GetX

Eğrideki tüm noktaların X koordinatlarını diziye yazar.

void  GetX(
   double  &x[]      // Х koordinatları
   )

Parametreler

&x[]

[out]  Х koordinatlarının yazılacağı dizi.