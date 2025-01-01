DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standard Kütüphane Bilimsel Çizelgeler CCurveSteps Dimension 

StepsDimension (Get yöntemi)

Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini alır.

int  StepsDimension()

Dönüş Değeri

Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değeri.

StepsDimension (Set yöntemi)

Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini ayarlar.

void  StepsDimension(
   const int  dimension      // boyut 
   )

Parametreler

dimension

[in]  Boyut (0 veya 1).

Not

0 — x (yatay çizgi dikeyden sonra gelir).

1 — y (dikey çizgi yataydan sonra gelir).