- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
StepsDimension (Get yöntemi)
Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini alır.
|
int StepsDimension()
Dönüş Değeri
Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değeri.
StepsDimension (Set yöntemi)
Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini ayarlar.
|
void StepsDimension(
Parametreler
dimension
[in] Boyut (0 veya 1).
Not
0 — x (yatay çizgi dikeyden sonra gelir).
1 — y (dikey çizgi yataydan sonra gelir).