PointsType (Get yöntemi)

Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını alır.

ENUM_POINT_TYPE  PointsType()

Dönüş Değeri

Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağının değeri.

PointsType (Set yöntemi)

Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını ayarlar.

void  PointsType(
   ENUM_POINT_TYPE  type      // bayrak değeri
   )

Parametreler

type

[in]  Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağının değeri.