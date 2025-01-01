- Type
PointsType (Get yöntemi)
Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını alır.
|
ENUM_POINT_TYPE PointsType()
Dönüş Değeri
Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağının değeri.
PointsType (Set yöntemi)
Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını ayarlar.
|
void PointsType(
Parametreler
type
[in] Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağının değeri.