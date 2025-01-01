DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveLinesSmoothTension 

LinesSmoothTension (Get yöntemi)

Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresine dönüş yapar.

double  LinesSmoothTension()

Dönüş Değeri

Düzleştirme parametresinin değeri

Not

'tension' değeri (0.0; 1.0] aralığında yer alır.

LinesSmoothTension (Set yöntemi)

Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresini ayarlar.

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // parametre değeri
   )

Parametreler

tension

[in]  Düzleştirme parametresinin değeri.

Not

'tension' değeri (0.0; 1.0] aralığında yer alır.