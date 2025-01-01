MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveLinesSmoothTension
LinesSmoothTension (Get yöntemi)
Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresine dönüş yapar.
double LinesSmoothTension()
Dönüş Değeri
Düzleştirme parametresinin değeri
Not
'tension' değeri (0.0; 1.0] aralığında yer alır.
LinesSmoothTension (Set yöntemi)
Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresini ayarlar.
void LinesSmoothTension(
Parametreler
tension
[in] Düzleştirme parametresinin değeri.
Not
'tension' değeri (0.0; 1.0] aralığında yer alır.