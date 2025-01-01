- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Update
Eğri koordinatlarını ayarlar.
Y koordinatları ile çalışılana versiyon. Geçirilen dizinin indisleri X koordinatları olarak alınır.
|
void Update(
X ve Y koordinatları ile kullanılan versiyon.
|
void Update(
CPoint2D noktalarıyla kullanılan versiyon.
|
void Update(
CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile çalışmak için kullanılan versiyon.
|
void Update(
Parametreler
x[]
[in] X koordinatları.
y[]
[in] Y koordinatları.
points[]
[in] Eğri koordinatları.
function
[in] Eğriyi tanımlayan fonksiyonun işaretçisi
from
[in] Fonksiyon argümanının başlangıç değeri
to
[in] Fonksiyon argümanının başlangıç değeri
step
[in] Argüman artışı