Eğri koordinatlarını ayarlar.

Y koordinatları ile çalışılana versiyon. Geçirilen dizinin indisleri X koordinatları olarak alınır.

void  Update(
   const double&  y[]   // Y koordinatları    
   )

X ve Y koordinatları ile kullanılan versiyon.

void  Update(
   const double&  x[],     // X koordinatları  
   const double&  y[]      // Y koordinatları    
   )

CPoint2D noktalarıyla kullanılan versiyon.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Eğri koordinatları
   )

CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi ile çalışmak için kullanılan versiyon.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // eğriyi tanımlayan fonksiyonun işaretçisi
   const double   from,         // fonksiyon argümanının başlangıç değeri
   const double   to,           // fonksiyon argümanının son değeri
   const double   step          // argüman artış değeri
   )

Parametreler

x[]

[in]  X koordinatları.

y[]

[in]  Y koordinatları.

points[]

[in]  Eğri koordinatları.

function

[in]  Eğriyi tanımlayan fonksiyonun işaretçisi

from

[in]  Fonksiyon argümanının başlangıç değeri

to

[in]  Fonksiyon argümanının başlangıç değeri

step

[in]  Argüman artışı