HistogramWidth (Get yöntemi)

Histogramlar için sütun genişliği değerine dönüş yapar

int  HistogramWidth()

Dönüş Değeri

Piksel cinsinden sütun genişliği.

HistogramWidth (Set yöntemi)

Histogramlar için sütun genişliği değerini ayarlar.

void  HistogramWidth(
   const int  width      // sütun genişliği 
   )

Parametreler

width

[in]  Piksel cinsinden sütun genişliği.