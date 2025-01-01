MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveLinesSmoothStep
LinesSmoothStep (Get yöntemi)
Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğuna dönüş yapar.
double LinesSmoothStep()
Dönüş Değeri
Piksel cinsinden yakınsama çizgilerinin uzunluğu.
LinesSmoothStep (Set yöntemi)
Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğunu ayarlar.
void LinesSmoothStep(
Parametreler
step
[in] Yakınsama çizgilerinin uzunluğu