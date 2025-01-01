DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveLinesSmoothStep 

LinesSmoothStep (Get yöntemi)

Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğuna dönüş yapar.

double  LinesSmoothStep()

Dönüş Değeri

Piksel cinsinden yakınsama çizgilerinin uzunluğu.  

LinesSmoothStep (Set yöntemi)

Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğunu ayarlar.

void  LinesSmoothStep(
   const double  step      // çizgi uzunluğu
   )

Parametreler

step

[in]  Yakınsama çizgilerinin uzunluğu