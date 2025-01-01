DokümantasyonBölümler
X fonksiyonunun maksimum değerine (reel sayı cinsinden) dönüş yapar.

double  XMax()

Dönüş Değeri

Fonksiyonunun argümanları arasında maksimum değere sahip olan reel sayı.