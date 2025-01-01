MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveXMax TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesWidthLinesEndStyleHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMax X fonksiyonunun maksimum değerine (reel sayı cinsinden) dönüş yapar. double XMax() Dönüş Değeri Fonksiyonunun argümanları arasında maksimum değere sahip olan reel sayı. Color XMin