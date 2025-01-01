DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standard Kütüphane Bilimsel Çizelgeler CCurve XMin 

XMin

X fonksiyonunun minimum değerine (reel sayı cinsinden) dönüş yapar.

double  XMin()

Dönüş Değeri

Fonksiyonunun argümanları arasında minimum değere sahip olan reel sayı.