XMin X fonksiyonunun minimum değerine (reel sayı cinsinden) dönüş yapar. double XMin() Dönüş Değeri Fonksiyonunun argümanları arasında minimum değere sahip olan reel sayı. XMax YMax