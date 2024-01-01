DokümantasyonBölümler
LinesWidth (Get yöntemi)

Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını alır.

int  LinesWidth()

Dönüş Değeri

Çizgi kalınlığı.

LinesWidth (Set yöntemi)

Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını ayarlar

void  LinesWidth(
   const int  width      // çizgi kalınlığı
   )

Parametreler

width

[in]  Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığı.

Örnek:

graphics_width

Çizgi kalınlığı aşağıdaki kod ile değiştirilebilir:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };
   double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };
//--- grafiği oluştur
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");
     }
//--- eğriyi oluştur
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);
//--- eğri özelliklerini ayarla
   curve.LinesSmooth(true);
   curve.LinesStyle(STYLE_DASH);
   curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);
   curve.LinesWidth(10);
//--- çiz 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }