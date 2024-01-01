- Type
LinesWidth (Get yöntemi)
Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını alır.
|
int LinesWidth()
Dönüş Değeri
Çizgi kalınlığı.
LinesWidth (Set yöntemi)
Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını ayarlar
|
void LinesWidth(
Parametreler
width
[in] Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığı.
Örnek:
Çizgi kalınlığı aşağıdaki kod ile değiştirilebilir:
|
//+------------------------------------------------------------------+