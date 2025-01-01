DokümantasyonBölümler
CustomPlotCBData (Get yöntemi)

Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini alır.

void*  CustomPlotCBData()

Dönüş Değeri

Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisi.

CustomPlotCBData (Set yöntemi)

Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini ayarlar.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // nesne işaretçisi
   )

Parametreler

cbdata

[in]  Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisi

 