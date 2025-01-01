MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveCustomPlotCBData
- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Get yöntemi)
Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini alır.
|
void* CustomPlotCBData()
Dönüş Değeri
Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisi.
CustomPlotCBData (Set yöntemi)
Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini ayarlar.
|
void CustomPlotCBData(
Parametreler
cbdata
[in] Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisi