DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCCurveTrendLineVisible 

TrendLineVisible (Get yöntemi)

Trend çizgisi görünürlük bayrağını alır.

bool  TrendLineVisible()

Dönüş Değeri

Trend çizgisi görünürlük bayrağının değeri.

TrendLineVisible (Set yöntemi)

Trend çizgisi görünürlük bayrağını ayarlar.

void  TrendLineVisible(
   const bool  visible      // bayrak değeri 
   )

Parametreler

visible

[in]  Trend çizgisi görünürlük bayrağının değeri.

Örnek:

graphics_trend

Bahsedilen trend çizgisinin kodu ve çizelgeye çizilmesi:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TrendLineGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]={12.0,11.5,11.0,12.0,10.5,10.0,9.0,8.5,10.0,8.5,10.0,8.0,9.5,10.0,15.0};
   double y[]={130.0,165.0,150.0,150.0,140.0,198.0,220.0,215.0,225.0,190.0,170.0,160.0,150.0,225.0,95.00};
//--- grafiği oluştur
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrendLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrendLineGraphic");
     }
//--- eğriyi oluştur
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_POINTS);
//--- eğri özelliklerini belirt 
   curve.TrendLineVisible(true);
   curve.TrendLineColor(ColorToARGB(clrRed));
//--- çiz 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }