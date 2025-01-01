DokümantasyonBölümler
CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // fiyat
   double  sl         // Stop Loss fiyatı
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri.

Not

Fonksiyon, sabit risk kullanarak uzun pozisyon için kullanılacak işlem hacmine dönüş yapar. Risk değeri CExpertMoney temel sınıfının "Percent" (yüzde) parametresi ile belirlenir.