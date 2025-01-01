MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedRiskCheckOpenLong CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır. virtual double CheckOpenLong( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon, sabit risk kullanarak uzun pozisyon için kullanılacak işlem hacmine dönüş yapar. Risk değeri CExpertMoney temel sınıfının "Percent" (yüzde) parametresi ile belirlenir. CMoneyFixedRisk CheckOpenShort