MQL5参考标准程序库策略模块资金管理类CMoneyFixedRisk 

CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk 类实现的资金管理算法基于固定的预定义风险。

描述

声明

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

标称库文件

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

类方法

资金和风险管理方法

 

virtual CheckOpenLong

获取多头仓位的交易量

virtual CheckOpenShort

获取空头仓位的交易量

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

方法继承自类 CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 