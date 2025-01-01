MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラスCMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk は、事前に定義されたリスクでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを持つクラスです。
説明
CMoneyFixedRisk は、事前に定義されたリスクでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。
宣言
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
タイトル
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
継承階層
CMoneyFixedRisk
クラスメソッド
資金及びリスク管理のメソッド
virtual CheckOpenLong
ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。
virtual CheckOpenShort
ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
クラスから継承されたメソッド CExpertMoney