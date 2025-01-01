MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedRiskCheckOpenShort CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmi değerini alır. virtual double CheckOpenShort( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Kısa pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon, sabit risk değeri kullanarak kısa pozisyon için kullanılacak işlem hacmine dönüş yapar. Risk değeri CExpertMoney temel sınıfının "Percent" (yüzde) parametresi ile belirlenir. CheckOpenLong CMoneyNone