CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmi değerini alır.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // fiyat
   double  sl         // Stop Loss fiyatı
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Kısa pozisyon için işlem hacmi değeri.

Not

Fonksiyon, sabit teminat kullanarak kısa pozisyon için kullanılacak işlem hacmine dönüş yapar. Teminat değeri, CExpertMoney temel sınıfının "Percent" (yüzde) parametresi ile belirlenir.