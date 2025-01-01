MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedLotCheckOpenShort LotsValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmi değerini alır. virtual double CheckOpenShort( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Kısa pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Bu fonksiyon her zaman Lots yöntemiyle tanımlanmış sabit işlem hacmi değerine dönüş yapar. CheckOpenLong CMoneyFixedMargin