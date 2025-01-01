DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedLotCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmi değerini alır.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // fiyat
   double  sl         // Stop Loss fiyatı
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Kısa pozisyon için işlem hacmi değeri.

Not

Bu fonksiyon her zaman Lots yöntemiyle tanımlanmış sabit işlem hacmi değerine dönüş yapar.