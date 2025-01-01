MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedMarginCheckOpenLong CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır. virtual double CheckOpenLong( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Fonksiyon, sabit teminat kullanarak uzun pozisyon için kullanılacak işlem hacmine dönüş yapar. Teminat değeri, CExpertMoney temel sınıfının "Percent" (yüzde) parametresi ile belirlenir. CMoneyFixedMargin CheckOpenShort