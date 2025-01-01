文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块资金管理类CMoneyFixedMargin 

CMoneyFixedMargin 类是资金管理算法, 基于预定义固定保证金进行交易。

描述

CMoneyFixedMargin 实现的资金管理算法, 基于预定义固定保证金进行交易。

声明

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

标称库文件

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

类方法

资金和风险管理方法

 

virtual CheckOpenLong

获取多头仓位的交易量

virtual CheckOpenShort

获取空头仓位的交易量

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

方法继承自类 CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 