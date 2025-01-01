ドキュメントセクション
CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin は、事前に定義された固定証拠金での取引に基づく資金管理アルゴリズムを持つクラスです。

説明

CMoneyFixedMargin は、事前に定義された固定証拠金での取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。

宣言

  class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

タイトル

  #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

クラスメソッド

資金及びリスク管理のメソッド

 

virtual CheckOpenLong

ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。

virtual CheckOpenShort

ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。

