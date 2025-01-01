MessageBox Diyalog Penceresinin Sabitleri
Bu bölüm, MessageBox() fonksiyonlarının dönüş kodlarını içermektedir. Mesaj penceresi bir İptal Et (Cancel) düğmesine sahipse, bu düğmeye veya ESC tuşuna basılması durumunda fonksiyon, IDCANCEL dönüşü yapar. Eğer mesaj penceresinde bir İptal Et düğmesine yoksa, ESC tuşuna basılmasının bir etkisi olmayacaktır.
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
IDOK
|
1
|
"Tamam" (OK) düğmesine basılmış
|
IDCANCEL
|
2
|
"İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış
|
IDABORT
|
3
|
"Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış
|
IDRETRY
|
4
|
"Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış
|
IDIGNORE
|
5
|
"Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış
|
IDYES
|
6
|
"Evet" (Yes) düğmesine basılmış
|
IDNO
|
7
|
"Hayır" (No) düğmesine basılmış
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
"Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış
|
IDCONTINUE
|
11
|
"Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış
MessageBox() fonksiyonunun ana bayrakları, diyalog penceresinin içeriğini ve davranışlarını tanımlar. Bu değer, aşağıdaki bayrak gruplarının bir kombinasyonu şeklinde olabilir:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
MB_OK
|
0x00000000
|
Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue
Mesaj penceresinde bir ikon görüntülemek için, ek bayraklar belirtilmelidir:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
STOP işareti ikonu
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
Soru işareti ikonu
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
Ünlem işareti ikonu
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
Daire içine alınmış i işareti
Ön tanımlı düğmeler, aşağıdaki bayraklarla tanımlanır:
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
İlk düğme MB_DEFBUTTON1 - eğer MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 veya MB_DEFBUTTON4 belirtilmemişse ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
İkinci düğme ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
Üçüncü düğme ön tanımlıdır
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
Dördüncü düğme ön tanımlıdır