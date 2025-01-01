DokümantasyonBölümler
MessageBox Diyalog Penceresinin Sabitleri

Bu bölüm, MessageBox() fonksiyonlarının dönüş kodlarını içermektedir. Mesaj penceresi bir İptal Et (Cancel) düğmesine sahipse, bu düğmeye veya ESC tuşuna basılması durumunda fonksiyon, IDCANCEL dönüşü yapar. Eğer mesaj penceresinde bir İptal Et düğmesine yoksa, ESC tuşuna basılmasının bir etkisi olmayacaktır.

Sabit

Değer

Açıklama

IDOK

1

"Tamam" (OK) düğmesine basılmış

IDCANCEL

2

"İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış

IDABORT

3

"Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış

IDRETRY

4

"Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış

IDIGNORE

5

"Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış

IDYES

6

"Evet" (Yes) düğmesine basılmış

IDNO

7

"Hayır" (No) düğmesine basılmış

IDTRYAGAIN

10

"Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış

IDCONTINUE

11

"Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış

 

MessageBox() fonksiyonunun ana bayrakları, diyalog penceresinin içeriğini ve davranışlarını tanımlar. Bu değer, aşağıdaki bayrak gruplarının bir kombinasyonu şeklinde olabilir:

Sabit

Değer

Açıklama

MB_OK

0x00000000

Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default

MB_OKCANCEL

0x00000001

İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel

MB_YESNO

0x00000004

İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue

Mesaj penceresinde bir ikon görüntülemek için, ek bayraklar belirtilmelidir:

Sabit

Değer

Açıklama

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

STOP işareti ikonu

MB_ICONQUESTION

0x00000020

Soru işareti ikonu

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

Ünlem işareti ikonu

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

Daire içine alınmış i işareti

Ön tanımlı düğmeler, aşağıdaki bayraklarla tanımlanır:

Sabit

Değer

Açıklama

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

İlk düğme MB_DEFBUTTON1 - eğer MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 veya MB_DEFBUTTON4 belirtilmemişse ön tanımlıdır

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

İkinci düğme ön tanımlıdır

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

Üçüncü düğme ön tanımlıdır

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

Dördüncü düğme ön tanımlıdır

 

 

 