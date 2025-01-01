MessageBox Diyalog Penceresinin Sabitleri

Bu bölüm, MessageBox() fonksiyonlarının dönüş kodlarını içermektedir. Mesaj penceresi bir İptal Et (Cancel) düğmesine sahipse, bu düğmeye veya ESC tuşuna basılması durumunda fonksiyon, IDCANCEL dönüşü yapar. Eğer mesaj penceresinde bir İptal Et düğmesine yoksa, ESC tuşuna basılmasının bir etkisi olmayacaktır.

Sabit Değer Açıklama IDOK 1 "Tamam" (OK) düğmesine basılmış IDCANCEL 2 "İptal Et" (Cancel) düğmesine basılmış IDABORT 3 "Sonlandır" (Abort) düğmesine basılmış IDRETRY 4 "Yeniden Dene" (Retry) düğmesine basılmış IDIGNORE 5 "Gözardı Et" (Ignore) düğmesine basılmış IDYES 6 "Evet" (Yes) düğmesine basılmış IDNO 7 "Hayır" (No) düğmesine basılmış IDTRYAGAIN 10 "Tekrar Dene" (Try Again) düğmesine basılmış IDCONTINUE 11 "Devam Et" (Continue) düğmesine basılmış

MessageBox() fonksiyonunun ana bayrakları, diyalog penceresinin içeriğini ve davranışlarını tanımlar. Bu değer, aşağıdaki bayrak gruplarının bir kombinasyonu şeklinde olabilir:

Sabit Değer Açıklama MB_OK 0x00000000 Sadece bir düğme içeren mesaj penceresi: OK. Default MB_OKCANCEL 0x00000001 İki düğme içeren mesaj penceresi: OK ve Cancel MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 Üç düğme içeren mesaj penceresi: Abort, Retry ve Ignore MB_YESNOCANCEL 0x00000003 Üç düğme içeren mesaj penceresi: Yes, No ve Cancel MB_YESNO 0x00000004 İki düğme içeren mesaj penceresi: Yes ve No MB_RETRYCANCEL 0x00000005 İki düğme içeren mesaj penceresi: Retry ve Cancel MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 Üç düğme içeren mesaj penceresi: Cancel, Try Again, Continue

Mesaj penceresinde bir ikon görüntülemek için, ek bayraklar belirtilmelidir:

Sabit Değer Açıklama MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 STOP işareti ikonu MB_ICONQUESTION 0x00000020 Soru işareti ikonu MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 Ünlem işareti ikonu MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 Daire içine alınmış i işareti

Ön tanımlı düğmeler, aşağıdaki bayraklarla tanımlanır: