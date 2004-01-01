Datetime Tipi

datetime tipi, tarih ve zaman değerini saklamak için, 1 ocak 1970'den beri geçen saniyelerin sayısı şeklinde düşünülmüştür. Bu tip 8 baytlık bellek işgal eder.

Tarih ve zaman sabitleri, kelimelere ayrılmış bir dizgi şeklinde – yıl, ay, gün (veya gün, ay, yıl), saatler, dakikalar ve saniyelerin sayısal değerini gösteren altı kısımla temsil edilebilir. Sabit, tek tırnak işareti içine iliştirilmiştir ve D karakteri ile başlar.

Değer aralığı, 1 Ocak 1970'den 31 Aralık 3000'e kadardır. Tarih (yıl , ay , gün) veya zaman (saatler, dakikalar, saniyeler), veya tümü ihmal edilebilir.

Kelimelerle tarih belirlerken, yıl, ay ve gün belirtmeniz tavsiye edilir. Aksi durumda derleyici, tamamlanmamış girişle ilgili bir uyarı dönüşü yapacaktır.

Örnekler:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // 2015 yılının başlangıç zamanı

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // Yıl Ay Gün Saatler Dakikalar Saniyeler

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // D'1980.07.19 12:30:27' tarihine eşittir;

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // D'1980.07.19 12:00:00' tarihine eşittir

datetime d4=D'01.01.2004'; // D'01.01.2004 00:00:00' tarihine eşittir

datetime compilation_date=__DATE__; // Derleme tarihi

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // Derleme tarihi ve zamanı

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Derleme zamanı

//--- Derleyicinin uyarı dönmesine sebep olan bildiri örnekleri

datetime warning1=D'12:30:27'; // Eşittir D'[derleme tarihi] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // Eşittir __DATETIME__

Ayrıca Bakınız

Date Tipinin Yapısı, Tarih ve Zaman, TimeToString, StringToTime