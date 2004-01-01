Datetime Tipi
datetime tipi, tarih ve zaman değerini saklamak için, 1 ocak 1970'den beri geçen saniyelerin sayısı şeklinde düşünülmüştür. Bu tip 8 baytlık bellek işgal eder.
Tarih ve zaman sabitleri, kelimelere ayrılmış bir dizgi şeklinde – yıl, ay, gün (veya gün, ay, yıl), saatler, dakikalar ve saniyelerin sayısal değerini gösteren altı kısımla temsil edilebilir. Sabit, tek tırnak işareti içine iliştirilmiştir ve D karakteri ile başlar.
Değer aralığı, 1 Ocak 1970'den 31 Aralık 3000'e kadardır. Tarih (yıl , ay , gün) veya zaman (saatler, dakikalar, saniyeler), veya tümü ihmal edilebilir.
Kelimelerle tarih belirlerken, yıl, ay ve gün belirtmeniz tavsiye edilir. Aksi durumda derleyici, tamamlanmamış girişle ilgili bir uyarı dönüşü yapacaktır.
Örnekler:
|
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // 2015 yılının başlangıç zamanı
Ayrıca Bakınız
Date Tipinin Yapısı, Tarih ve Zaman, TimeToString, StringToTime