Konumlandırma Sabitleri

ENUM_CHART_POSITION listesinden üç tanımlayıcı, ChartNavigate() fonksiyonunun position parametresinin muhtemel değerleridir.

ENUM_CHART_POSITION

Tanıtıcı

Açıklama

CHART_BEGIN

Çizelge başlangıcı (en eski fiyat)

CHART_CURRENT_POS

Şimdiki konum

CHART_END

Çizelge sonu (en son fiyat)

Örnek:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Konumlandırma başarısız. Hata = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }