Konumlandırma Sabitleri
ENUM_CHART_POSITION listesinden üç tanımlayıcı, ChartNavigate() fonksiyonunun position parametresinin muhtemel değerleridir.
ENUM_CHART_POSITION
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
CHART_BEGIN
|
Çizelge başlangıcı (en eski fiyat)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Şimdiki konum
|
CHART_END
|
Çizelge sonu (en son fiyat)
Örnek:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);