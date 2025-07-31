Валюты / MGM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGM: MGM Resorts International
35.34 USD 0.28 (0.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGM за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.91, а максимальная — 36.05.
Следите за динамикой MGM Resorts International. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGM
- JMP Securities подтверждает рейтинг "Market Perform" для акций MGM Resorts
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on MGM Resorts stock
- Кит Мейстер продал акции MGM Resorts на сумму $8,57 млн
- Keith Meister sells MGM Resorts shares worth $8.57 million
- MGM Resorts stock price target lowered to $39 by UBS on Vegas trends
- Benchmark reiterates Buy rating on IAC/InterActiveCorp stock at $60 target
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- MGM Resorts COO Corey Sanders to retire after 30-year tenure
- MGM Resorts International (MGM) BofA Securities 2025 Gaming and Lodging Conference
- MGM Resorts at 2025 BofA Conference: Diversifying Beyond Las Vegas
- Why Is MGM (MGM) Up 8.6% Since Last Earnings Report?
- MGM Resorts: A Citadel Of Stability (NYSE:MGM)
- Las Vegas Strip hotel has a new New York City experience
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis International Fund 2025 Semi-Annual Review
- Las Vegas Strip can blame high prices, fees for sales drop
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Entain reports strong H1 results, upgrades full-year guidance
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Wynn misses quarterly estimates on weak Macau business
- IBD Stock Of The Day Is Actionable As Rivals Face This Issue
- MGM (MGM) Q2 Revenue Tops Estimates 2%
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
Дневной диапазон
34.91 36.05
Годовой диапазон
25.30 42.54
- Предыдущее закрытие
- 35.62
- Open
- 35.55
- Bid
- 35.34
- Ask
- 35.64
- Low
- 34.91
- High
- 36.05
- Объем
- 8.807 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -9.64%
- 6-месячное изменение
- 19.59%
- Годовое изменение
- -9.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.