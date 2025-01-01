Рынок акций США - Символы и котировки

Раздел "Рынок акций" охватывает акции крупнейших мировых компаний из всех ключевых экономических секторов: Технология, Финансы, недвижимость, Энергетика, Сырье, Услуги связи, Потребление циклического спроса, Основное потребление, Здравохранение, Промышленность, Коммунальные услуги. Такие акции, как Apple, Tesla, JPMorgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson и Prologis, позволяют инвесторам и трейдерам оценивать состояние мировой экономики, анализировать отраслевые тренды и находить инвестиционные возможности в разных сегментах рынка.