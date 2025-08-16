Devises / MGM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MGM: MGM Resorts International
35.80 USD 0.13 (0.36%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MGM a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.70 et à un maximum de 36.51.
Suivez la dynamique MGM Resorts International. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGM Nouvelles
- DraftKings (DKNG) Wins Analyst Praise despite Its Worst Single-Game Loss Ever - TipRanks.com
- L’action d’Agnico-Eagle Mines atteint un niveau record à 156,3 USD
- MGM Resorts nomme Ayesha Molino au poste de COO et Gary Fritz comme CCO
- MGM Resorts names Ayesha Molino as COO, Gary Fritz as CCO
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Consumer Discretionary Stocks Now
- JMP Securities maintient sa note "Market Perform" sur l’action MGM Resorts
- JMP Securities reiterates Market Perform rating on MGM Resorts stock
- Keith Meister vend des actions de MGM Resorts pour 8,57 millions de dollars
- Keith Meister sells MGM Resorts shares worth $8.57 million
- UBS abaisse l’objectif de cours de MGM Resorts à 39€ en raison des tendances à Vegas
- MGM Resorts stock price target lowered to $39 by UBS on Vegas trends
- L’action d’Agnico-Eagle Mines atteint un record historique à 155,54 USD
- Benchmark reiterates Buy rating on IAC/InterActiveCorp stock at $60 target
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- MGM Resorts COO Corey Sanders to retire after 30-year tenure
- MGM Resorts International (MGM) BofA Securities 2025 Gaming and Lodging Conference
- MGM Resorts at 2025 BofA Conference: Diversifying Beyond Las Vegas
- Why Is MGM (MGM) Up 8.6% Since Last Earnings Report?
- MGM Resorts: A Citadel Of Stability (NYSE:MGM)
- Las Vegas Strip hotel has a new New York City experience
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis International Fund 2025 Semi-Annual Review
- Las Vegas Strip can blame high prices, fees for sales drop
Range quotidien
35.70 36.51
Range Annuel
25.30 42.54
- Clôture Précédente
- 35.93
- Ouverture
- 36.31
- Bid
- 35.80
- Ask
- 36.10
- Plus Bas
- 35.70
- Plus Haut
- 36.51
- Volume
- 6.965 K
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- -8.46%
- Changement à 6 Mois
- 21.15%
- Changement Annuel
- -8.21%
20 septembre, samedi