MGM: MGM Resorts International
35.93 USD 0.64 (1.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGM hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.18 bis zu einem Hoch von 36.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die MGM Resorts International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.18 36.02
Jahresspanne
25.30 42.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.29
- Eröffnung
- 35.39
- Bid
- 35.93
- Ask
- 36.23
- Tief
- 35.18
- Hoch
- 36.02
- Volumen
- 6.247 K
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- -8.13%
- 6-Monatsänderung
- 21.59%
- Jahresänderung
- -7.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K