KurseKategorien
Währungen / MGM
Zurück zum Aktien

MGM: MGM Resorts International

35.93 USD 0.64 (1.81%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGM hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.18 bis zu einem Hoch von 36.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die MGM Resorts International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGM News

Tagesspanne
35.18 36.02
Jahresspanne
25.30 42.54
Vorheriger Schlusskurs
35.29
Eröffnung
35.39
Bid
35.93
Ask
36.23
Tief
35.18
Hoch
36.02
Volumen
6.247 K
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
-8.13%
6-Monatsänderung
21.59%
Jahresänderung
-7.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K