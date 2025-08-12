Dövizler / MGM
MGM: MGM Resorts International
35.80 USD 0.13 (0.36%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MGM fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.70 ve Yüksek fiyatı olarak 36.51 aralığında işlem gördü.
MGM Resorts International hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MGM haberleri
- DraftKings (DKNG) Wins Analyst Praise despite Its Worst Single-Game Loss Ever - TipRanks.com
- Agnico-Eagle Mines hisseleri 156,3 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- MGM Resorts, Ayesha Molino’yu COO, Gary Fritz’i CCO olarak atadı
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Consumer Discretionary Stocks Now
- JMP Securities, MGM Resorts hissesi için Piyasa Performansı notunu yineledi
- Keith Meister, MGM Resorts hisselerini 8,57 milyon dolar değerinde sattı
- MGM Resorts stock price target lowered to $39 by UBS on Vegas trends
- Benchmark reiterates Buy rating on IAC/InterActiveCorp stock at $60 target
- 3 Reasons Flutter's Stock Could Appreciate Substantially In The Next 16 Months (NYSE:FLUT)
- MGM Resorts COO Corey Sanders to retire after 30-year tenure
- MGM Resorts International (MGM) BofA Securities 2025 Gaming and Lodging Conference
- MGM Resorts at 2025 BofA Conference: Diversifying Beyond Las Vegas
- Why Is MGM (MGM) Up 8.6% Since Last Earnings Report?
- MGM Resorts: A Citadel Of Stability (NYSE:MGM)
- Las Vegas Strip hotel has a new New York City experience
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis International Fund 2025 Semi-Annual Review
- Las Vegas Strip can blame high prices, fees for sales drop
- Sin Stocks Worth Watching: The Perfect Mix of Growth & Resilience
- Entain reports strong H1 results, upgrades full-year guidance
Günlük aralık
35.70 36.51
Yıllık aralık
25.30 42.54
- Önceki kapanış
- 35.93
- Açılış
- 36.31
- Satış
- 35.80
- Alış
- 36.10
- Düşük
- 35.70
- Yüksek
- 36.51
- Hacim
- 6.965 K
- Günlük değişim
- -0.36%
- Aylık değişim
- -8.46%
- 6 aylık değişim
- 21.15%
- Yıllık değişim
- -8.21%
21 Eylül, Pazar