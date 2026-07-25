Midas XAU

👑 Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом
Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта.
Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасность капитала, но не готовы отказываться от высокой прибыли. Midas XAU мгновенно адаптируется к меняющимся фазам рынка, превращая хаотичные колебания цены золота в системный и прогнозируемый доход.
🛡️ Интеллектуальный принцип работы
Система не занимается угадыванием направления рынка. Midas XAU непрерывно сканирует ценовой поток, оценивая скорость изменения котировок и выявляя скрытые институциональные объемы.
  • Фильтрация шума: сделки открываются исключительно в моменты зарождения мощных, подтвержденных импульсов.
  • Защита от флэта: алгоритм игнорирует ложные движения и затяжные боковые консолидации, сберегая ваш баланс.
  • Бескомпромиссная безопасность: советник принципиально не использует опасные токсичные методы управления капиталом. Каждая позиция жестко контролируется математической моделью рисков.
🚀 Ключевые преимущества и функционал
  • Математическая защита капитала: Каждая торговая операция мгновенно защищается фиксированным ордером Stop Loss. Ваш депозит застрахован от непредвиденных рыночных аномалий и ценовых разрывов (гэпов).
  • Категорический отказ от токсичного трейдинга (No Grid / No Martingale): Никаких сеток, хаотичных усреднений или удвоения лотов в надежде «пересидеть» убыток. Каждая сделка — это самостоятельное, математически обоснованное решение.
  • Адаптивный Smart Trailing Stop: Робот не просто закрывает сделки по фиксированным целям, а «дышит» вместе с рынком. Интеллектуальное сопровождение подтягивает прибыль вслед за трендом, вовремя переводит позицию в безубыток и выжимает максимум из каждого импульса.
  • Умный расчет лота (Autolot): Динамический мани-менеджмент автоматически масштабирует объем позиций при росте вашего баланса. Это позволяет безопасно запустить процесс сложного процента без ручного вмешательства.
  • Сверхскоростная ECN-оптимизация: Программный код оптимизирован под мгновенное рыночное исполнение (Market Execution). Робот идеально работает в условиях узких спредов и эффективно справляется с проскальзываниями.
  • Мультитаймфреймовый анализ: Комплексный мониторинг рынка на разных временных интервалах позволяет находить самые точные точки входа с минимальным просадочным риском.
  • Полная синергия с VPS: Алгоритм спроектирован для бесперебойной круглосуточной работы на удаленном сервере, что гарантирует молниеносную отправку приказов брокеру.
📊 Технические параметры
  • Торговый актив: XAUUSD (Gold / Золото)
  • Рабочий таймфрейм: M5 (оптимизированный базовый таймфрейм)
  • Стартовый капитал: от $300 (доступно для плавного разгона и тестирования)
  • Кредитное плечо: 1:100 и более
💡 Экспертные рекомендации по запуску
Для достижения максимальной эффективности и точности исполнения сигналов настоятельно рекомендуется использовать качественный VPS-сервер с минимальным пингом до торгового сервера вашего брокера. Милисекунды имеют значение, когда речь идет об импульсной торговле золотом. Выбирайте надежных ECN-брокеров с низким спредом и качественным исполнением.
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках, особенно таким волатильным инструментом как золото, сопряжена с высокими рисками и может подойти не всем инвесторам. Прошлые показатели и исторические тесты алгоритма не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед запуском советника на реальном торговом счете обязательно проведите детальное тестирование на демо-аккаунте для ознакомления с логикой работы системы.

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Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
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[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
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Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
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Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга. Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного мета
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота ( XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль. В основе алгоритма лежит  авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные
Gold Finder AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Finder AI — Интеллектуальный снайпер для золота Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток. Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке . Ключевая
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Valkyrie Gold MT5 | Алгоритмический импульс эталонного актива Добро пожаловать в эру институционального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник  Valkyrie Gold MT5  — это высокочастотный алгоритмический инструмент, разработанный эксклюзивно под волатильность XAUUSD. Объединяя математику следования за трендом и фиксацию пробойных импульсов, робот извлекает прибыль из ценовых всплесков золота при строжайшем контроле рисков. Это не масс-маркет продукт, а выверенная стратегия
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Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Nugget Flow — интеллектуальная система торговли золотом Следуйте за движением рынка, а не за случайностью Торговля золотом требует скорости, дисциплины и точного расчета. Nugget Flow создан для трейдеров, которым нужен надежный автоматизированный инструмент для работы с XAUUSD. Советник анализирует рыночную ситуацию в режиме реального времени и открывает сделки только при наличии благоприятных условий. Что отличает Nugget Flow? В основе системы лежит комплексная модель анализа, объединяюща
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
BULLION WAVE — ЗОЛОТОЙ АЛГОРИТМ ТОЧНОСТИ «Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка» Почему Bullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave : профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга. В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE? Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны , осциллято
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Impulse MT5 – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Infinity Impulse MT5 - Универсальность и Адаптация     Многофункциональность: Infinity Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.     Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.     Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка     Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для а
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
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