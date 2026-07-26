XAU Ultra EA

XAU Ultra — это профессиональный алгоритмический советник (Expert Advisor) для терминала MetaTrader 5, созданный для полностью автоматизированного высокочастотного скальпинга на спот-золоте (XAUUSD).

Ниже представлена расширенная, технически детализированная спецификация робота.

1. Архитектура и математический базис

Робот функционирует на таймфрейме M5, используя потиковый анализ (Every Tick) для снижения задержек исполнения.

[Потиковый поток данных M5] │

▼ [Фильтр сессий и Спреда] ──(Блокировка при расширении спреда/новостях) │

▼ [Блок адаптивного IQ] ───(Объемы Tick Volume + Девиация ATR) │

▼ [Триггер входа (Dual Mode)] ──(Осцилляторы + Пробой локальных High/Low) │

▼ [Защита: Динамический SL/TP] ──(Трейлинг «Золотое крыло»)

2. Детальный разбор ключевого функционала

Модуль Адаптивного Интеллекта (Real-Time Анализ)

  • Динамические уровни: Алгоритм рассчитывает локальные уровни поддержки и сопротивления на основе экстремумов последних N баров (параметр Dynamic_Period).
  • Фильтрация ложных пробоев: Вход в сделку верифицируется через оценку тикового объема (Tick Volume) и волатильности ATR (Average True Range). Если пробой уровня происходит на низком объеме, сигнал игнорируется.
Многоуровневое управление рисками (Капитал-Контроль)
  • Динамический Stop-Loss: Автоматически выставляется за пределами локального ценового шума на расстоянии K × ATR.
  • Трейлинг-стоп «Золотое крыло»: Активируется при достижении заданного шага прибыли. Переносит стоп-лосс в безубыток, а затем «прижимается» к цене на расстоянии рыночного шума, защищая прибыль от резких откатов, характерных для золота.
  • Защита от проскальзываний: Модуль Max_Slippage блокирует исполнение ордеров, если задержка брокера превышает допустимое количество пипсов.
Умные фильтры безопасности
  • Фильтр спреда: Блокирует открытие позиций во время ролловера (банковского часа 23:00–00:05) и в моменты экстремального расширения спреда.
  • Сессионный фильтр: Настраиваемые часы работы. Рекомендуется торговать в периоды максимальной ликвидности: Европейская и Американская сессии.
  • Календарь праздников: Встроенное отключение торговли в дни низкого объема (Рождество, Новый Год, День Благодарения).
3. Режимы работы и технические параметры
Параметр в настройках Описание функции Значение по умолчанию
Trading_Mode Выбор направления: Long Only / Short Only / Dual Mode Dual Mode
Risk_Percent Авто-расчет лота в % от свободного баланса на сделку 1.0%
Fixed_Lot Фиксированный лот (если Risk_Percent = 0) 0.01



Trailing_Start Дистанция в пипсах для включения трейлинг-стопа 150 (15 пунктов)
Max_Spread Максимально допустимый спред для открытия ордера 35 (3.5 пункта)
4. Пошаговый план внедрения и запуска
  1. Этап 1: Оптимизация (1–3 дня)
    Запустите бэктест в Тестере стратегий MT5 на котировках Every tick based on real ticks. Оптимизируйте параметры SL и Trailing_Start за последние 2 года.
  2. Этап 2: Демо-тестирование (4–8 недель)
    Установите робота на демо-счет с балансом, эквивалентным вашему будущему реальному депозиту. Проверьте корректность отработки трейлинг-стопа.
  3. Этап 3: Подбор инфраструктуры
    Для бесперебойной работы скальпера критически важен VPS-сервер с пингом до торгового сервера брокера менее 5–10 мс, а также счет типа ECN/RAW с минимальным спредом и комиссией.
  4. Этап 4: Переход на Real-торговлю
    Начните с минимального риска (0.5% на сделку) и консервативного фиксированного лота.
5. Расширенный дисклеймер и специфика XAUUSDЗолото — один из самых волатильных инструментов. Робот не использует токсичные методы усреднения (Мартингейл, сетки без стоп-лосса), однако высокая скорость изменения цены XAUUSD требует жесткой дисциплины:
  • Робот поставляется на условиях «AS IS» (как есть).
  • Пользователь самостоятельно несет риски за выбор кредитного плеча (рекомендуется от 1:100 до 1:500) и брокера.
  • Рекомендуется отключать робота за 15 минут до публикации ключевых макроэкономических новостей США (например, Non-Farm Payrolls, решения по ставке ФРС).

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Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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