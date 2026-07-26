XAU Ultra EA
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 1.7
- Активации: 10
XAU Ultra — это профессиональный алгоритмический советник (Expert Advisor) для терминала MetaTrader 5, созданный для полностью автоматизированного высокочастотного скальпинга на спот-золоте (XAUUSD).
Ниже представлена расширенная, технически детализированная спецификация робота.
1. Архитектура и математический базис
Робот функционирует на таймфрейме M5, используя потиковый анализ (Every Tick) для снижения задержек исполнения.
[Потиковый поток данных M5] │
▼ [Фильтр сессий и Спреда] ──(Блокировка при расширении спреда/новостях) │
▼ [Блок адаптивного IQ] ───(Объемы Tick Volume + Девиация ATR) │
▼ [Триггер входа (Dual Mode)] ──(Осцилляторы + Пробой локальных High/Low) │
▼ [Защита: Динамический SL/TP] ──(Трейлинг «Золотое крыло»)
2. Детальный разбор ключевого функционала
Модуль Адаптивного Интеллекта (Real-Time Анализ)
- Динамические уровни: Алгоритм рассчитывает локальные уровни поддержки и сопротивления на основе экстремумов последних N баров (параметр Dynamic_Period).
- Фильтрация ложных пробоев: Вход в сделку верифицируется через оценку тикового объема (Tick Volume) и волатильности ATR (Average True Range). Если пробой уровня происходит на низком объеме, сигнал игнорируется.
- Динамический Stop-Loss: Автоматически выставляется за пределами локального ценового шума на расстоянии K × ATR.
- Трейлинг-стоп «Золотое крыло»: Активируется при достижении заданного шага прибыли. Переносит стоп-лосс в безубыток, а затем «прижимается» к цене на расстоянии рыночного шума, защищая прибыль от резких откатов, характерных для золота.
- Защита от проскальзываний: Модуль Max_Slippage блокирует исполнение ордеров, если задержка брокера превышает допустимое количество пипсов.
- Фильтр спреда: Блокирует открытие позиций во время ролловера (банковского часа 23:00–00:05) и в моменты экстремального расширения спреда.
- Сессионный фильтр: Настраиваемые часы работы. Рекомендуется торговать в периоды максимальной ликвидности: Европейская и Американская сессии.
- Календарь праздников: Встроенное отключение торговли в дни низкого объема (Рождество, Новый Год, День Благодарения).
|Параметр в настройках
|Описание функции
|Значение по умолчанию
|Trading_Mode
|Выбор направления: Long Only / Short Only / Dual Mode
|Dual Mode
|Risk_Percent
|Авто-расчет лота в % от свободного баланса на сделку
|1.0%
|Fixed_Lot
|Фиксированный лот (если Risk_Percent = 0)
|0.01
|Trailing_Start
|Дистанция в пипсах для включения трейлинг-стопа
|150 (15 пунктов)
|Max_Spread
|Максимально допустимый спред для открытия ордера
|35 (3.5 пункта)
- Этап 1: Оптимизация (1–3 дня)
Запустите бэктест в Тестере стратегий MT5 на котировках Every tick based on real ticks. Оптимизируйте параметры SL и Trailing_Start за последние 2 года.
- Этап 2: Демо-тестирование (4–8 недель)
Установите робота на демо-счет с балансом, эквивалентным вашему будущему реальному депозиту. Проверьте корректность отработки трейлинг-стопа.
- Этап 3: Подбор инфраструктуры
Для бесперебойной работы скальпера критически важен VPS-сервер с пингом до торгового сервера брокера менее 5–10 мс, а также счет типа ECN/RAW с минимальным спредом и комиссией.
- Этап 4: Переход на Real-торговлю
Начните с минимального риска (0.5% на сделку) и консервативного фиксированного лота.
- Робот поставляется на условиях «AS IS» (как есть).
- Пользователь самостоятельно несет риски за выбор кредитного плеча (рекомендуется от 1:100 до 1:500) и брокера.
- Рекомендуется отключать робота за 15 минут до публикации ключевых макроэкономических новостей США (например, Non-Farm Payrolls, решения по ставке ФРС).