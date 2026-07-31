Aureus Guard

Aureus Guard — это полностью автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor), разработанный для пассивного управления капиталом на рынке Форекс. В основе работы советника лежат фильтры волатильности и сложные математические модели, позволяющие нивелировать рыночный шум. Главная задача робота — сохранять депозит в периоды турбулентности и устойчиво приумножать капитал при появлении трендовых движений, используя исключительно логику машинного вычисления без участия трейдера.

Данный продукт создан для трейдеров, которые ценят свое время: автоматизация рутины позволяет исключить человеческий фактор и необходимость круглосуточного сидения перед монитором. Aureus Guard берет на себя всю аналитику, построение уровней и расчет точек входа, оставляя пользователю лишь роль наблюдателя.

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https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Основная концепция

Ключевая философия Aureus Guard — это баланс между агрессивным извлечением прибыли и консервативным управлением рисками. Алгоритм работает 24/5, сканируя рыночные аномалии и принимая решения на основе заранее заложенных математических паттернов. При этом робот не предсказывает будущее, а лишь реагирует на текущую рыночную структуру, строго следуя правилам, заложенным в его ядро.

Ключевые преимущества

  1. Полная автоматизация процессов
    Вам больше не нужно отслеживать экономические календари или графики. Aureus Guard самостоятельно открывает и закрывает ордера, выставляет защитные уровни и переносит стоп-лоссы в безубыток при достижении определенного профита.

  2. Высокоскоростной анализ данных
    Робот обрабатывает ценовые массивы и тиковые изменения быстрее человека, что позволяет ему находить точки входа даже внутри импульсных движений. Скорость реакции на изменения спреда и проскальзывания учитывается в логике выставления лимитных ордеров.

  3. Эмоциональная нейтральность
    В отличие от человека, советник не подвержен страху, жадности или надежде. Каждое решение принимается исключительно на основе прописанного кода, что делает торговлю дисциплинированной и последовательной.

  4. Мульти-счетное управление
    Aureus Guard позволяет диверсифицировать риски, работая одновременно с несколькими торговыми счетами в терминале MetaTrader 5, однако для стабильной работы рекомендуется использовать один экземпляр на один график.

  5. Мгновенная реакция на просадки
    Встроенная система динамического трейлинга позволяет адаптировать защитные ордера под текущую волатильность инструмента, что помогает фиксировать прибыль и минимизировать убытки при резких разворотах цены.

Важные технические нюансы

При использовании советника необходимо учитывать специфику работы с брокерами: исполнение стоп-лоссов и тейк-профитов зависит исключительно от качества исполнения ордеров вашим брокером и текущей рыночной ликвидности. Aureus Guard рассчитывает уровни, но финальное срабатывание стоп-аутов и стоп-лоссов происходит на стороне сервера брокера, поэтому рекомендуется выбирать надежных брокеров с минимальными задержками исполнения рыночных ордеров.

Также важно понимать, что результаты бэк-тестов (исторических прогонов) визуализируют математическую модель в идеальных условиях. На реальном счете всегда присутствует фактор комиссий, свопов и проскальзывания, что может незначительно влиять на итоговый профит в меньшую сторону. Рекомендуется перед запуском на реальные средства провести оптимизацию параметров под спецификацию вашего брокера в течение хотя бы 2-3 недель на демо-счете.

Основные характеристики безопасности

  • Нет сетки — советник не использует усреднение убыточных позиций, каждая сделка самостоятельна.

  • Нет Мартингейла — отсутствует рискованный метод удвоения лота для перекрытия убытков.

  • Нет агрессивного мани-менеджмента — размер риска на сделку строго лимитирован и настраивается пользователем в процентах от свободной маржи.

  • Динамический стоп-лосс — уровень стопа постоянно пересчитывается в зависимости от волатильности (на основе ATR или стандартных отклонений), а не стоит жестко фиксированным.

Рекомендации по установке

  • Торгуемый инструмент: XAUUSD (Gold) — ЛЮБОЙ брокерский тип котировок.

  • Таймфрейм: M5.

  • Минимальный депозит: от 200 долларов США (для стандартного счета) или от 200 центов (для центовых счетов).

  • Тип аккаунта: Netting или Hedging — ЛЮБОЙ.

  • Сервер: Желательно использовать VPS (виртуальный сервер) с пингом менее 100 мс для стабильной работы ордеров.

Маркетинговое предупреждение о рисках (Disclaimer)

ВНИМАНИЕ! Покупка и использование Aureus Guard подразумевает полное осознание финансовых рисков, связанных с торговлей на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

  • Прошлые исторические данные и результаты оптимизации не являются гарантией получения прибыли в будущем. Любой алгоритм может показывать убытки в определенные рыночные фазы.

  • Бэк-тесты, представленные на скриншотах, являются результатами подбора оптимальных параметров на исторических данных и могут не отражать реальную торговлю ввиду изменения характера рынка.

  • Использование стоп-лосса заложено в стратегию, однако его фактическое исполнение по цене зависит от вашего брокера (проскальзывание, реквоты, расширение спреда). Aureus Guard не несет ответственности за задержки при исполнении ордеров на стороне брокерской компании.

  • Рекомендуется начинать торговлю с минимального лота (0.01) и постепенно увеличивать нагрузку на депозит только после получения стабильной статистики на демо-счете в течение 1-2 месяцев.


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Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
Swing Sniper EA
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
Эксперты
Swing Sniper — Smart Money Concepts Expert Advisor для MetaTrader 5 Swing Sniper — это советник Smart Money Concepts для MetaTrader 5, созданный для автоматизации дисциплинированной стратегии liquidity sweep с структурированным подтверждением , контролируемым риском и прозрачной логикой исполнения . EA не открывает сделки случайным образом и не использует grid , martingale или опасное усреднение. Вместо этого он следует строгой модели подтверждения, основанной на структуре swing , обнаружении li
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга. Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного мета
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота ( XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль. В основе алгоритма лежит  авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные
Gold Finder AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Finder AI — Интеллектуальный снайпер для золота Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток. Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке . Ключевая
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом ( XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка. Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы.
Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Valkyrie Gold MT5 | Алгоритмический импульс эталонного актива Добро пожаловать в эру институционального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник  Valkyrie Gold MT5  — это высокочастотный алгоритмический инструмент, разработанный эксклюзивно под волатильность XAUUSD. Объединяя математику следования за трендом и фиксацию пробойных импульсов, робот извлекает прибыль из ценовых всплесков золота при строжайшем контроле рисков. Это не масс-маркет продукт, а выверенная стратегия
Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а выверенна
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Bullion Wave
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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