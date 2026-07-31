Aureus Guard
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 1.26
- Активации: 10
Aureus Guard — это полностью автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor), разработанный для пассивного управления капиталом на рынке Форекс. В основе работы советника лежат фильтры волатильности и сложные математические модели, позволяющие нивелировать рыночный шум. Главная задача робота — сохранять депозит в периоды турбулентности и устойчиво приумножать капитал при появлении трендовых движений, используя исключительно логику машинного вычисления без участия трейдера.
Данный продукт создан для трейдеров, которые ценят свое время: автоматизация рутины позволяет исключить человеческий фактор и необходимость круглосуточного сидения перед монитором. Aureus Guard берет на себя всю аналитику, построение уровней и расчет точек входа, оставляя пользователю лишь роль наблюдателя.
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Основная концепция
Ключевая философия Aureus Guard — это баланс между агрессивным извлечением прибыли и консервативным управлением рисками. Алгоритм работает 24/5, сканируя рыночные аномалии и принимая решения на основе заранее заложенных математических паттернов. При этом робот не предсказывает будущее, а лишь реагирует на текущую рыночную структуру, строго следуя правилам, заложенным в его ядро.
Ключевые преимущества
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Полная автоматизация процессов
Вам больше не нужно отслеживать экономические календари или графики. Aureus Guard самостоятельно открывает и закрывает ордера, выставляет защитные уровни и переносит стоп-лоссы в безубыток при достижении определенного профита.
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Высокоскоростной анализ данных
Робот обрабатывает ценовые массивы и тиковые изменения быстрее человека, что позволяет ему находить точки входа даже внутри импульсных движений. Скорость реакции на изменения спреда и проскальзывания учитывается в логике выставления лимитных ордеров.
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Эмоциональная нейтральность
В отличие от человека, советник не подвержен страху, жадности или надежде. Каждое решение принимается исключительно на основе прописанного кода, что делает торговлю дисциплинированной и последовательной.
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Мульти-счетное управление
Aureus Guard позволяет диверсифицировать риски, работая одновременно с несколькими торговыми счетами в терминале MetaTrader 5, однако для стабильной работы рекомендуется использовать один экземпляр на один график.
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Мгновенная реакция на просадки
Встроенная система динамического трейлинга позволяет адаптировать защитные ордера под текущую волатильность инструмента, что помогает фиксировать прибыль и минимизировать убытки при резких разворотах цены.
Важные технические нюансы
При использовании советника необходимо учитывать специфику работы с брокерами: исполнение стоп-лоссов и тейк-профитов зависит исключительно от качества исполнения ордеров вашим брокером и текущей рыночной ликвидности. Aureus Guard рассчитывает уровни, но финальное срабатывание стоп-аутов и стоп-лоссов происходит на стороне сервера брокера, поэтому рекомендуется выбирать надежных брокеров с минимальными задержками исполнения рыночных ордеров.
Также важно понимать, что результаты бэк-тестов (исторических прогонов) визуализируют математическую модель в идеальных условиях. На реальном счете всегда присутствует фактор комиссий, свопов и проскальзывания, что может незначительно влиять на итоговый профит в меньшую сторону. Рекомендуется перед запуском на реальные средства провести оптимизацию параметров под спецификацию вашего брокера в течение хотя бы 2-3 недель на демо-счете.
Основные характеристики безопасности
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Нет сетки — советник не использует усреднение убыточных позиций, каждая сделка самостоятельна.
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Нет Мартингейла — отсутствует рискованный метод удвоения лота для перекрытия убытков.
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Нет агрессивного мани-менеджмента — размер риска на сделку строго лимитирован и настраивается пользователем в процентах от свободной маржи.
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Динамический стоп-лосс — уровень стопа постоянно пересчитывается в зависимости от волатильности (на основе ATR или стандартных отклонений), а не стоит жестко фиксированным.
Рекомендации по установке
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Торгуемый инструмент: XAUUSD (Gold) — ЛЮБОЙ брокерский тип котировок.
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Таймфрейм: M5.
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Минимальный депозит: от 200 долларов США (для стандартного счета) или от 200 центов (для центовых счетов).
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Тип аккаунта: Netting или Hedging — ЛЮБОЙ.
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Сервер: Желательно использовать VPS (виртуальный сервер) с пингом менее 100 мс для стабильной работы ордеров.
Маркетинговое предупреждение о рисках (Disclaimer)
ВНИМАНИЕ! Покупка и использование Aureus Guard подразумевает полное осознание финансовых рисков, связанных с торговлей на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
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Прошлые исторические данные и результаты оптимизации не являются гарантией получения прибыли в будущем. Любой алгоритм может показывать убытки в определенные рыночные фазы.
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Бэк-тесты, представленные на скриншотах, являются результатами подбора оптимальных параметров на исторических данных и могут не отражать реальную торговлю ввиду изменения характера рынка.
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Использование стоп-лосса заложено в стратегию, однако его фактическое исполнение по цене зависит от вашего брокера (проскальзывание, реквоты, расширение спреда). Aureus Guard не несет ответственности за задержки при исполнении ордеров на стороне брокерской компании.
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Рекомендуется начинать торговлю с минимального лота (0.01) и постепенно увеличивать нагрузку на депозит только после получения стабильной статистики на демо-счете в течение 1-2 месяцев.