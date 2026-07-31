Aureus Guard — это полностью автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor), разработанный для пассивного управления капиталом на рынке Форекс. В основе работы советника лежат фильтры волатильности и сложные математические модели, позволяющие нивелировать рыночный шум. Главная задача робота — сохранять депозит в периоды турбулентности и устойчиво приумножать капитал при появлении трендовых движений, используя исключительно логику машинного вычисления без участия трейдера.

Данный продукт создан для трейдеров, которые ценят свое время: автоматизация рутины позволяет исключить человеческий фактор и необходимость круглосуточного сидения перед монитором. Aureus Guard берет на себя всю аналитику, построение уровней и расчет точек входа, оставляя пользователю лишь роль наблюдателя.

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Основная концепция

Ключевая философия Aureus Guard — это баланс между агрессивным извлечением прибыли и консервативным управлением рисками. Алгоритм работает 24/5, сканируя рыночные аномалии и принимая решения на основе заранее заложенных математических паттернов. При этом робот не предсказывает будущее, а лишь реагирует на текущую рыночную структуру, строго следуя правилам, заложенным в его ядро.

Ключевые преимущества

Полная автоматизация процессов

Вам больше не нужно отслеживать экономические календари или графики. Aureus Guard самостоятельно открывает и закрывает ордера, выставляет защитные уровни и переносит стоп-лоссы в безубыток при достижении определенного профита. Высокоскоростной анализ данных

Робот обрабатывает ценовые массивы и тиковые изменения быстрее человека, что позволяет ему находить точки входа даже внутри импульсных движений. Скорость реакции на изменения спреда и проскальзывания учитывается в логике выставления лимитных ордеров. Эмоциональная нейтральность

В отличие от человека, советник не подвержен страху, жадности или надежде. Каждое решение принимается исключительно на основе прописанного кода, что делает торговлю дисциплинированной и последовательной. Мульти-счетное управление

Aureus Guard позволяет диверсифицировать риски, работая одновременно с несколькими торговыми счетами в терминале MetaTrader 5, однако для стабильной работы рекомендуется использовать один экземпляр на один график. Мгновенная реакция на просадки

Встроенная система динамического трейлинга позволяет адаптировать защитные ордера под текущую волатильность инструмента, что помогает фиксировать прибыль и минимизировать убытки при резких разворотах цены.

Важные технические нюансы

При использовании советника необходимо учитывать специфику работы с брокерами: исполнение стоп-лоссов и тейк-профитов зависит исключительно от качества исполнения ордеров вашим брокером и текущей рыночной ликвидности. Aureus Guard рассчитывает уровни, но финальное срабатывание стоп-аутов и стоп-лоссов происходит на стороне сервера брокера, поэтому рекомендуется выбирать надежных брокеров с минимальными задержками исполнения рыночных ордеров.

Также важно понимать, что результаты бэк-тестов (исторических прогонов) визуализируют математическую модель в идеальных условиях. На реальном счете всегда присутствует фактор комиссий, свопов и проскальзывания, что может незначительно влиять на итоговый профит в меньшую сторону. Рекомендуется перед запуском на реальные средства провести оптимизацию параметров под спецификацию вашего брокера в течение хотя бы 2-3 недель на демо-счете.

Основные характеристики безопасности

Нет сетки — советник не использует усреднение убыточных позиций, каждая сделка самостоятельна.

Нет Мартингейла — отсутствует рискованный метод удвоения лота для перекрытия убытков.

Нет агрессивного мани-менеджмента — размер риска на сделку строго лимитирован и настраивается пользователем в процентах от свободной маржи.

Динамический стоп-лосс — уровень стопа постоянно пересчитывается в зависимости от волатильности (на основе ATR или стандартных отклонений), а не стоит жестко фиксированным.

Рекомендации по установке

Торгуемый инструмент: XAUUSD (Gold) — ЛЮБОЙ брокерский тип котировок.

Таймфрейм: M5.

Минимальный депозит: от 200 долларов США (для стандартного счета) или от 200 центов (для центовых счетов).

Тип аккаунта: Netting или Hedging — ЛЮБОЙ.

Сервер: Желательно использовать VPS (виртуальный сервер) с пингом менее 100 мс для стабильной работы ордеров.

Маркетинговое предупреждение о рисках (Disclaimer)

ВНИМАНИЕ! Покупка и использование Aureus Guard подразумевает полное осознание финансовых рисков, связанных с торговлей на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.