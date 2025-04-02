Gold Magnet EA
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 10.8
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 10
🧲 Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD
Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка.
Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы. Робот полностью готов к работе сразу после установки.
✨ Главное преимущество: Максимальная простота
- 🚀 Zero Setup (Нулевая настройка): Все сложные математические параметры уже зашиты в код робота.
- ⚙️ Всё по умолчанию: Оптимальные настройки для текущего рынка уже активны. Вам не нужно ничего менять.
- 🛠️ Только один параметр: Единственное, что вы управляете — это уровень вашего Риска (Risk/Lot Sizing) под ваш баланс.
📊 Технические требования и рекомендации
- Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)
- Таймфрейм: M5 (5-минутный график)
- Минимальный депозит: $500
- Рекомендуемый депозит: $1,000 и выше (для более безопасного мани-менеджмента)
- Тип счета: ECN / Raw / Razor с минимальным спредом по золоту
- Платформа: MetaTrader 5
💡 Как запустить робота за 3 простых шага:
- Откройте график XAUUSD , выберите таймфрейм M5 .
- Перетащите Gold Magnet EA на график.
- В настройках укажите желаемый Риск (или оставьте начальный лот по умолчанию) и включите кнопку Algotrading (Автоторговля) .
Всё! Робот уже в работе и ищет идеальную точку входа.
🛡️ Безопасность и Риск-менеджмент
Каждая сделка робота защищена внутренними алгоритмами контроля просадки. Система не использует опасные методы пересиживания без стопов и адаптируется к высокой волатильности золота во время выхода американских новостей.
🛑 Важное предупреждение
Для бесперебойной работы советника 24/5 настоятельно рекомендуется использовать VPS-сервер . Любой обрыв связи или выключение терминала могут нарушить логику сопровождения открытых сделок.