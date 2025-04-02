🧲 Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD

Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка.

Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы. Робот полностью готов к работе сразу после установки.

✨ Главное преимущество: Максимальная простота

🚀 Zero Setup (Нулевая настройка): Все сложные математические параметры уже зашиты в код робота.

⚙️ Всё по умолчанию: Оптимальные настройки для текущего рынка уже активны. Вам не нужно ничего менять.

🛠️ Только один параметр: Единственное, что вы управляете — это уровень вашего Риска (Risk/Lot Sizing) под ваш баланс.

📊 Технические требования и рекомендации

Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M5 (5-минутный график)

Минимальный депозит: $500

Рекомендуемый депозит: $1,000 и выше (для более безопасного мани-менеджмента)

Тип счета: ECN / Raw / Razor с минимальным спредом по золоту

Платформа: MetaTrader 5

💡 Как запустить робота за 3 простых шага:

Откройте график XAUUSD , выберите таймфрейм M5 . Перетащите Gold Magnet EA на график. В настройках укажите желаемый Риск (или оставьте начальный лот по умолчанию) и включите кнопку Algotrading (Автоторговля) .

Всё! Робот уже в работе и ищет идеальную точку входа.

🛡️ Безопасность и Риск-менеджмент

Каждая сделка робота защищена внутренними алгоритмами контроля просадки. Система не использует опасные методы пересиживания без стопов и адаптируется к высокой волатильности золота во время выхода американских новостей.

🛑 Важное предупреждение

Для бесперебойной работы советника 24/5 настоятельно рекомендуется использовать VPS-сервер . Любой обрыв связи или выключение терминала могут нарушить логику сопровождения открытых сделок.