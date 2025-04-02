Gold Magnet EA

🧲 Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD
Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка.
Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы. Робот полностью готов к работе сразу после установки.
Главное преимущество: Максимальная простота
  • 🚀 Zero Setup (Нулевая настройка): Все сложные математические параметры уже зашиты в код робота.
  • ⚙️ Всё по умолчанию: Оптимальные настройки для текущего рынка уже активны. Вам не нужно ничего менять.
  • 🛠️ Только один параметр: Единственное, что вы управляете — это уровень вашего Риска (Risk/Lot Sizing) под ваш баланс.
📊 Технические требования и рекомендации
  • Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм: M5 (5-минутный график)
  • Минимальный депозит: $500
  • Рекомендуемый депозит: $1,000 и выше (для более безопасного мани-менеджмента)
  • Тип счета: ECN / Raw / Razor с минимальным спредом по золоту
  • Платформа: MetaTrader 5
💡 Как запустить робота за 3 простых шага:
  1. Откройте график XAUUSD , выберите таймфрейм M5 .
  2. Перетащите Gold Magnet EA на график.
  3. В настройках укажите желаемый Риск (или оставьте начальный лот по умолчанию) и включите кнопку Algotrading (Автоторговля) .
Всё! Робот уже в работе и ищет идеальную точку входа.
🛡️ Безопасность и Риск-менеджмент
Каждая сделка робота защищена внутренними алгоритмами контроля просадки. Система не использует опасные методы пересиживания без стопов и адаптируется к высокой волатильности золота во время выхода американских новостей.
🛑 Важное предупреждение
Для бесперебойной работы советника 24/5 настоятельно рекомендуется использовать VPS-сервер . Любой обрыв связи или выключение терминала могут нарушить логику сопровождения открытых сделок.

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ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
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BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга. Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного мета
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а выверенна
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Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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